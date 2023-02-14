Издание New York Times опубликовало запись, на которой демонстрируется гибель американского наемника Пита Рида на Украине от удара ракеты.
Смерть боевика была подтверждена Госдепартаментом США в начале февраля 2023 года. Отмечается, что Рид был бывшим морским пехотинцем.
"На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида", — отмечает издание.
Напомним, по информации МИД России, озвученной в ноябре 2022 года. На территории Украины воюют свыше 8 тыс. наемников из более чем 60 стран мира. В основном из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. На тот момент, свыше 3 тыс. боевиков были ликвидированы, такое же количество решило вернуться домой.
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