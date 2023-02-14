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  • Опубликована сегодня в 21:46

The New York Times опубликовало кадры ликвидации американского наемника на Украине

Издание New York Times опубликовало запись, на которой демонстрируется гибель американского наемника Пита Рида на Украине от удара ракеты.

Смерть боевика была подтверждена Госдепартаментом США в начале февраля 2023 года. Отмечается, что Рид был бывшим морским пехотинцем.

"На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида", — отмечает издание.

Напомним, по информации МИД России, озвученной в ноябре 2022 года. На территории Украины воюют свыше 8 тыс. наемников из более чем 60 стран мира. В основном из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. На тот момент, свыше 3 тыс. боевиков были ликвидированы, такое же количество решило вернуться домой.

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