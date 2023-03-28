Президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу в частной христианской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News.
Трагическая история, унесшая жизнь шестерых человек, показалась главе Белого дома забавной. Он начал свой комментарий со странной шутки про мороженное.
"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил президент, добавив, что у него весь холодильник забит мороженым.
Затем он заявил, что информация о произошедшем уточняется и поблагодарил сотрудников полиции.
Напомним, в результате стрельбы в школе погибли шесть человек, из них трое детей. Нападавший был ликвидирован.
Путин всерьез намерен перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию
Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.
Болтон: Путин не блефует в своем намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии
Эксперт не видит в этом угрозу
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине