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  • Опубликована сегодня в 10:54

Президент США прокомментировал стрельбу в школе Нэшвила шуткой про мороженое

Президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу в частной христианской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News.

Трагическая история, унесшая жизнь шестерых человек, показалась главе Белого дома забавной. Он начал свой комментарий со странной шутки про мороженное.

"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил президент, добавив, что у него весь холодильник забит мороженым.

Затем он заявил, что информация о произошедшем уточняется и поблагодарил сотрудников полиции.

Напомним, в результате стрельбы в школе погибли шесть человек, из них трое детей. Нападавший был ликвидирован.

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