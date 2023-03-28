Президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу в частной христианской школе в Нэшвилле. Об этом сообщает CBS News.

Трагическая история, унесшая жизнь шестерых человек, показалась главе Белого дома забавной. Он начал свой комментарий со странной шутки про мороженное.

"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил президент, добавив, что у него весь холодильник забит мороженым.

Затем он заявил, что информация о произошедшем уточняется и поблагодарил сотрудников полиции.

Напомним, в результате стрельбы в школе погибли шесть человек, из них трое детей. Нападавший был ликвидирован.