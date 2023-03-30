Во время учений в США столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент произошел в небе над Кентукки во время выполнения учебных задач. По некоторым данным в результате происшествия погибли несколько человек.
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