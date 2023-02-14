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  • Опубликована сегодня в 6:38

Американский журналист обвинил США в подрыве "Северного потока"

Американский журналист Сеймур Херш раскритиковал США за подрыв российской газотранспортной системы "Северный поток". Об этом он сообщил в интервью радиостанции Radio War Nerd.

Херш, являющийся лауреатом Пулитцеровской премии, ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил власти США и Норвегии в организации диверсии на трубопроводе.

"Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости", — отметил Херш.

Эксперт отметил, что без российского газа странам ЕС придется искать альтернативные источники энергии, что может подтолкнуть их в сторону Китая.

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