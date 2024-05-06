Представитель по вопросам специального поручения Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о приближении трибунала над руководством Украины после объявления украинских политиков в федеральный розыск.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск Владимира Зеленского по данным базы ведомства. МВД сообщило, что его разыскивают по конкретной статье Уголовного кодекса, однако сама статья не была разглашена.
Кроме того, также были объявлены в розыск бывший глава МИД Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман, бывший глава СНБО и ныне украинский посланник в Молдавии Алексей Данилов, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие представители украинской политической сферы.
Родион Мирошник заявил в программе "Соловьев Live", что у него нет сомнений относительно причастности указанных лиц к многочисленным преступлениям. Он уточнил, что необходимо провести расследование этих преступлений, привлечь их к ответственности и наказанию. По словам Мирошника, трибунал над руководством Украины приближается шаг за шагом и отправляется к достижению этой цели.
Тем не менее, он подчеркнул, что с точки зрения закона можно говорить о признаках преступлений в действиях указанных лиц, а официально называть их преступниками возможно только после судебного решения. Мирошник отметил, что начальным этапом будет привлечение к расследованию, предъявление подозрений и начало их розыска для проведения процессуальных мероприятий.
Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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