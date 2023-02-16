Американский журналист Джон Дуган рассказал о получении анонимного письма от участника учений Baltops-22, во время которых могла быть заложена взрывчатка у "Северных потоков".
Корреспондент рассказал, что 15 июня вертолет доставил группу американских граждан в гражданской форме. Их встретил вице-адмирал 6-го флота ВМС США, а также люди в штатском.
У прибывших было оборудование для глубоководных погружений, которое военный обычно не используют.
Спустя какое-то время они выплыли с неизвестными ящиками на резиновой лодке в море и погрузились в воду. Их не было более шести часов. Вернулись подозрительные субъекты без ящиков, их забрал вертолет.
Состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана и лидером Украины
Беседа состоялась по инициативе украинской стороны
Секретарь СНБ Украины заявил, что украинцы развалили СССР
Причастны ли украинцы к развалу Римской империи, Данилов не уточнил
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.