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  • Опубликована сегодня в 18:20

Журналист из США раскрыл подробности минирования "Северного потока" американскими военными

Американский журналист Джон Дуган рассказал о получении анонимного письма от участника учений Baltops-22, во время которых могла быть заложена взрывчатка у "Северных потоков".

Корреспондент рассказал, что 15 июня вертолет доставил группу американских граждан в гражданской форме. Их встретил вице-адмирал 6-го флота ВМС США, а также люди в штатском.

У прибывших было оборудование для глубоководных погружений, которое военный обычно не используют.

Спустя какое-то время они выплыли с неизвестными ящиками на резиновой лодке в море и погрузились в воду. Их не было более шести часов. Вернулись подозрительные субъекты без ящиков, их забрал вертолет.

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