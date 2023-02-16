Сенаторы США призвали президента Джо Байдена поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Об этом сообщает РИА Новостию

"Следующее, что нужно Украине — это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел", — отметил сенатор от демократической партии Линдси Грэм.

Призыв сенатора-демократа поддержал сенатор-республиканец Ричард Блюменталь.