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  • Опубликована сегодня в 21:16

Виктория Нуланд пообещала России масштабные санкции

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что 24 февраля против России будут введены масштабные санкции.

Дипломат отметила, что они будут направлены против военно-промышленного комплекса России и против поставок высокотехнологичного оборудования.

Мир

Американские сенаторы призвали Байдена предать Украине истребители

МиГ-29 устарел

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Из украинского плены освободили 101 военнослужащего

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь

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Общество

Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов

Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований

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В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.

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