Виктория Нуланд пообещала России масштабные санкции

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что 24 февраля против России будут введены масштабные санкции.
Дипломат отметила, что они будут направлены против военно-промышленного комплекса России и против поставок высокотехнологичного оборудования.
Из украинского плены освободили 101 военнослужащего
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.