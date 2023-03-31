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  • Опубликована сегодня в 17:07

Президент США призвал освободить журналиста The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден призвал власти России освободить американского журналиста, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет о корреспонденте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, который обвиняется в том, что по заданию Вашингтона занимался сбором информации о предприятии ОПК в Екатеринбурге.

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