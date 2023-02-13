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  • Опубликована сегодня в 11:34

СВР: США планируют отправить в Россию боевиков для совершения терактов

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США готовы забросить на территорию России и прочих стран СНГ боевиков, которые будут проводить теракты против дипломатов и сотрудников правопорядка. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", — отметили в СВР.

Силовики отмечают, что для этих целей внимание уделяется привлечению выходцев с Северного Кавказа и из Центральной Азии.

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