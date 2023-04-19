Министерство энергетики Соединенных Штатов предостерегло "Росатом" от использования секретных технологий, которые имеются на Запорожской АЭС. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, на имя генерального директора российской госкорпорации поступило письмо от директора Управления политики нераспространения Андреа Феркиле. В документе утверждается, что на АЭС имеются технические американские данные, которые находятся под экспортным контролем правительства США.
Доступ к данным технологиям возможен лишь с разрешения министра энергетики США. В случае несоблюдения данного правила, это будет являться нарушением законов страны.
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