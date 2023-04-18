Министерство иностранных дел России выразило протест послу США в Москве Линн Трейси из-за ее поддержки иностранного агента Владимира Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет колонии за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дипломат была вызвана в МИД РФ в связи с ее провокационным заявлением, где ей и был выражен протест.
Посла уведомили, что все шаги Вашингтона по разжиганию розни и вражды будут жестко пресекаться, кроме того использовать высокий дипломатический статус для подрывной работы недопустимо.
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