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  • Опубликована сегодня в 18:59

МИД РФ выразил протест послу США из-за поддержки иноагента Кара-Мурзы, осужденного за госизмену

Министерство иностранных дел России выразило протест послу США в Москве Линн Трейси из-за ее поддержки иностранного агента Владимира Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет колонии за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дипломат была вызвана в МИД РФ в связи с ее провокационным заявлением, где ей и был выражен протест.

Посла уведомили, что все шаги Вашингтона по разжиганию розни и вражды будут жестко пресекаться, кроме того использовать высокий дипломатический статус для подрывной работы недопустимо.

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