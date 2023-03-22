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  • Опубликована сегодня в 18:17

Рябков: Россия де-факто в состоянии открытого конфликта с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей рябков заявил, что Москва и Вашингтон де-факто находятся в состоянии открытого конфликта. Об этом он сообщили во время сессии дискуссионного клуба "Валдай".

В этой связи Россия и Соединенные Штаты не могут вести дела, как это было раньше. США фактические является стороной конфликта на Украине, отметил Рябков.

Дипломат отметил, что содержательные контакты с Вашингтоном, в частности по вопросу ограничения стратегических наступательных вооружений, могут начаться лишь после того, как Белый дом откажется от враждебного курса в отношении России.

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