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У препарата ибупрофен обнаружены новые побочные эффекты
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:41

У препарата ибупрофен обнаружены новые побочные эффекты

Министерство здравоохранения обратилось к производителям лекарств на основе ибупрофена с требованием добавить в инструкцию информацию о новых побочных эффектах, включая тяжелые кожные реакции.

В список возможных нежелательных реакций вошли дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Эти состояния могут проявляться тяжелыми поражениями кожи и слизистых оболочек, обширным покраснением и шелушением кожи, образованием пузырей и требуют немедленного медицинского вмешательства, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Denwet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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