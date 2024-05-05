Министерство здравоохранения обратилось к производителям лекарств на основе ибупрофена с требованием добавить в инструкцию информацию о новых побочных эффектах, включая тяжелые кожные реакции.

В список возможных нежелательных реакций вошли дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Эти состояния могут проявляться тяжелыми поражениями кожи и слизистых оболочек, обширным покраснением и шелушением кожи, образованием пузырей и требуют немедленного медицинского вмешательства, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Denwet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)