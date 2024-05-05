Министерство здравоохранения обратилось к производителям лекарств на основе ибупрофена с требованием добавить в инструкцию информацию о новых побочных эффектах, включая тяжелые кожные реакции.
В список возможных нежелательных реакций вошли дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Эти состояния могут проявляться тяжелыми поражениями кожи и слизистых оболочек, обширным покраснением и шелушением кожи, образованием пузырей и требуют немедленного медицинского вмешательства, сообщает МедикФорум.
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