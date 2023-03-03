Соединенные Штаты не будут извиняться за беседу госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил представитель госдепа Нед Прайс.
"Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча или продолжительный разговор между ними. Мы не станем извиняться за это", — отметил Прайс.
Короткая встреча произошла на полях саммита Большой двадцатки в Индии. Блинкен и Лавров беседовали около 10 минут.
На встрече настоял глава госдепартамента, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это общение самопиаром Блинкена.
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