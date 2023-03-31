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  • Опубликована сегодня в 10:44

Американская компания по производству респираторов нашла покупателя своих активов в России

Американская корпорация 3M, являющаяся одним из крупнейших производителей респираторов, нашла покупателей своего бизнеса в России. Об этом сообщает РБК.

Два завода могут быть проданы холдингу ВМП, специализирующемуся на производстве лакокрасочных и защитных покрытий. Президент компании Михаил Вахрушев подтвердил данную информацию.

Разрешение на соглашение от подкомиссии по сделками с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями уже получено.

Напомним, компания 3M приостановила свою работу в России в мае 2022 года, а в сентябре 2022 года было принято решение о продаже активов общая стоимость которых оценивается в $50 млн.

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