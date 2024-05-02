Инженеры разработали компактного робота, который способен самостоятельно перемещаться по трубопроводам и проводить ремонтные работы, не требуя подключения к источнику энергии.

Он получает необходимую мощность от потока жидкости, текущего внутри трубы. Этот принцип работы позволяет избежать ограничений, связанных с постоянной необходимостью подзарядки, которые присущи многим существующим моделям роботов для обслуживания трубопроводов.

Разработка, представленная учеными из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Германия) и других научных организаций, обладает преимуществом в этом аспекте.

Оснащенный специальным колесом с лопастями, робот использует поток жидкости для создания вращения и, следовательно, для генерации энергии, необходимой для передвижения.

Дополнительно, управление роботом осуществляется с помощью внешнего магнита, что позволяет направлять его движение.

На данный момент робот прошел лишь первичные испытания, однако его потенциал вызывает большой интерес и надежду на успешное применение в практических целях.

Фото:flickr.com/Harald Hoyer(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)