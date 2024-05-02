Инженеры разработали компактного робота, который способен самостоятельно перемещаться по трубопроводам и проводить ремонтные работы, не требуя подключения к источнику энергии.
Он получает необходимую мощность от потока жидкости, текущего внутри трубы. Этот принцип работы позволяет избежать ограничений, связанных с постоянной необходимостью подзарядки, которые присущи многим существующим моделям роботов для обслуживания трубопроводов.
Разработка, представленная учеными из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Германия) и других научных организаций, обладает преимуществом в этом аспекте.
Оснащенный специальным колесом с лопастями, робот использует поток жидкости для создания вращения и, следовательно, для генерации энергии, необходимой для передвижения.
Дополнительно, управление роботом осуществляется с помощью внешнего магнита, что позволяет направлять его движение.
На данный момент робот прошел лишь первичные испытания, однако его потенциал вызывает большой интерес и надежду на успешное применение в практических целях.
Фото:flickr.com/Harald Hoyer(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Франция призывает к ограничению ядерного оружия
Евросоюз, Соединённые Штаты и Китай должны совместно трудиться над ограничением ядерного вооружения, указал президент Франции Эммануэль Макрон, выражая готовность обсудить этот вопрос "с разнообразными сторонами" после завершения конфликта на Украине.
Турецкий лидер назвал позором одобрение ультраправых течений в Европе
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позорным" одобрение в нескольких странах Европы ультраправых организаций.
Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно
Причиной стали сложности с ассимиляцией.
Елена Блиновская работает над процедурой банкротства
Елена Блиновская, создательницы проекта "Марафон желаний", о подаче ходатайства относительно банкротства будет представлен в Арбитражный суд, сведения об этом появились на портале Федресурс.