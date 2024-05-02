Глава офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что правительство Украины предпримет все возможные шаги для обеспечения участия представителей Китая в протекающей в Швейцарии конференции по Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля отметил, что Китай получил приглашение на саммит, но пока не дал ответа.

Андрей Ермак заявил во время телемарафоназаявил, что Украина сделает все возможное для участия Китая на конференции в Швейцарии по Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ли Цзянь подчеркнул 18 марта, что Китай поддерживает идею проведения международной конференции по решению украинского кризиса с участием всех заинтересованных сторон, включая Россию и Украину.

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня неподалеку от Люцерна. Россия официально не примет в ней участия, но на мероприятие приглашены представители около 160 стран.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин уже заявил, что Москва не будет участвовать в конференции с ультиматумом к России, считая ее пустой пиар-акцией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что без участия России переговорный процесс по Украине бессмыслен.

Подчеркивается, что Москва готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них. Запад призывает к диалогу, но игнорирует отказы Киева. В Кремле отмечают, что для перехода к мирному разрешению ситуации на Украине сейчас нет предпосылок, поскольку России важно достижение целей спецоперации военным путем. Однако возможен переход к мирному сценарию при учете действительности и новых условий, при условии удовлетворения требований Москвы.

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