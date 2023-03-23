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  • Опубликована сегодня в 11:35

Конгрессмен США: попытки РФ поднять со дна Черного моря беспилотник, угрожают нацбезопасности

Представитель конгресса США от республиканской партии Брэндон Уильямс заявил, что вероятное решение России поднять со дна Черного моря американский беспилотник, представляет угрозу национальной безопасности.

По словам конгрессмена, американский БПЛА действовал в соответствии с нормами международного права.

Напомним, 14 марта американский беспилотник направился в сторону российской границы с выключенными транспондерами. На перехват объекта вылетели российские истребители.

Самолеты ВКС России не вступали в контакт с БПЛА, оружие не применяли. Беспилотник начал резко маневрировать и потеряв управление, упал в воду.

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