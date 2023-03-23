Представитель конгресса США от республиканской партии Брэндон Уильямс заявил, что вероятное решение России поднять со дна Черного моря американский беспилотник, представляет угрозу национальной безопасности.
По словам конгрессмена, американский БПЛА действовал в соответствии с нормами международного права.
Напомним, 14 марта американский беспилотник направился в сторону российской границы с выключенными транспондерами. На перехват объекта вылетели российские истребители.
Самолеты ВКС России не вступали в контакт с БПЛА, оружие не применяли. Беспилотник начал резко маневрировать и потеряв управление, упал в воду.
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