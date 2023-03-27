Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Соединенные Штаты "чемпионами" по числу развязанных войн. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
Вашингтон под предлогам насаждения демократии давно вышел вперед по числу развязанных войн, нарушений суверенитетов государств и незаконной охоте на иностранных граждан.
Патрушев подчеркнул, что если США действительно станут двигаться в сторону демократии, то Россия будет это приветствовать.
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