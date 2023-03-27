Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:15

Патрушев: США «чемпионы» по количеству развязанных войн

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Соединенные Штаты "чемпионами" по числу развязанных войн. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Вашингтон под предлогам насаждения демократии давно вышел вперед по числу развязанных войн, нарушений суверенитетов государств и незаконной охоте на иностранных граждан.

Патрушев подчеркнул, что если США действительно станут двигаться в сторону демократии, то Россия будет это приветствовать.

Мир

Богданов прокомментировал скорую встречу заместителей глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии

Приём необходимо перенести из-за обязательного праздника Рамадан

Читать полностью

Посол РФ направляется в Ливию для возобновления работы дипмиссии

Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов

Читать полностью

Общество

Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году

Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального

Читать полностью
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге

Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге

Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему ﻿на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.

Читать полностью

Новости