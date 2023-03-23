Представитель администрации США Джон Кирби возмутился награждением двух российских пилотов, которые перехватили американский беспилотник. Об этом он сообщил на брифинге.

При этом пресс-секретарь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российского летчика, назвав его «идиотом». При этом Кирби подчеркнул, что этот эпитет подходит для него в лучшем случае.

Напомним, американский беспилотник двигался в небе над Черным морем в сторону российской границе. В воздух были подняты истребители для его перехвата. Позднее, в связи с некомпетентностью американского оператора, дрон потерял управление и рухнул в море.