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  • Опубликована сегодня в 15:27

Представитель Белого дома обозвал российского летчика, перехватившего американский дрон, "идиотом"

Представитель администрации США Джон Кирби возмутился награждением двух российских пилотов, которые перехватили американский беспилотник. Об этом он сообщил на брифинге.

При этом пресс-секретарь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российского летчика, назвав его «идиотом». При этом Кирби подчеркнул, что этот эпитет подходит для него в лучшем случае.

Напомним, американский беспилотник двигался в небе над Черным морем в сторону российской границе. В воздух были подняты истребители для его перехвата. Позднее, в связи с некомпетентностью американского оператора, дрон потерял управление и рухнул в море.

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