Представитель администрации США Джон Кирби возмутился награждением двух российских пилотов, которые перехватили американский беспилотник. Об этом он сообщил на брифинге.
При этом пресс-секретарь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российского летчика, назвав его «идиотом». При этом Кирби подчеркнул, что этот эпитет подходит для него в лучшем случае.
Напомним, американский беспилотник двигался в небе над Черным морем в сторону российской границе. В воздух были подняты истребители для его перехвата. Позднее, в связи с некомпетентностью американского оператора, дрон потерял управление и рухнул в море.
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