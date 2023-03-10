Ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что лишь Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами. Об этом сообщает RT.
"Еще одна система — SS-19 Mod 4 ("Авангард") в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — отметил эксперт.
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