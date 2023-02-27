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  • Опубликована сегодня в 16:34

В США назвали Россию безответственной ядерной державой

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия является безответственной ядерной державой. Об этом она сообщили на конференции по разоружению в Женеве.

Таким образом дипломат прокомментировала выход Москвы из договора СНВ-3.

"Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой", — отметила Дженкинс.

Считает ли заместитель госсекретаря США факт ядерного удара по Японии в Хиросиме и Нагасаки, ответственным поведением ядерной державы, не уточняется.

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