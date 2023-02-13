Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые в воздушном пространстве США объекты могут иметь внеземное происхождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако он отметил, что окончательное заключение должны сделать разведывательные службы. Таким образом, ван Херк отреагировал на вопрос журналиста.

"Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", — отметил командующий.

Напомним, за последние несколько дней американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гуром. Происхождение объектов пока не установлено.