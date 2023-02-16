Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет восхитительное терпение. Об этом он сообщил в комментарии YouTube-каналу Naturalist Capitalist.

"Путин проявляет восхитительное терпение", — отметил эксперт.

По словам Риттера, Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, а отсутствие связи между правительствами двух стран негативно влияет на обстановку в мире.

Кроме того, США обманывают себя, когда заявляют о несуществующих победах на Украине.