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  • Опубликована сегодня в 21:55

С трапа самолета президента США упал человек

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, с трапа его самолета упал человек. Об этом сообщает WPROST. pl.

Отмечается, что при выходе из воздушного судна один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. О его состоянии не сообщается.

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