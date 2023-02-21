Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, с трапа его самолета упал человек. Об этом сообщает WPROST. pl.

Отмечается, что при выходе из воздушного судна один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. О его состоянии не сообщается.