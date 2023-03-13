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  • Опубликована сегодня в 21:45

Пентагон планирует приобрести 28 РСЗО HIMARS

Министерство обороны США запросило у конгресса средства на приобретение 28 РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Денежные средства должны быть выделены в рамках оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

Для этих целей Пентагону необходимо $179 230 000. Также оборонное ведомство планирует приобрести 541 противотанковый комплекс Javelin на сумму $200 млн и прочие вооружения.

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