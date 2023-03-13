Министерство обороны США запросило у конгресса средства на приобретение 28 РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Денежные средства должны быть выделены в рамках оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

Для этих целей Пентагону необходимо $179 230 000. Также оборонное ведомство планирует приобрести 541 противотанковый комплекс Javelin на сумму $200 млн и прочие вооружения.