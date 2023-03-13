Администрация президента США призвала председателя КНР Си Цзиньпина провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение, а не только от России. Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", — заявил Салливан.