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  • Опубликована сегодня в 23:15

В США призвали Китай к переговорам с Украиной

Администрация президента США призвала председателя КНР Си Цзиньпина провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение, а не только от России. Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", — заявил Салливан.

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