Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что другие страны не проявляют уважения к США. Это мнение он выразил после того, как лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с ныне действующим лидером США Джо Байденом, сообщает ТАСС.
Ранее представитель ФАТХ, палестинского политического движения, руководителем которого является Аббас, объявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая должна была состояться 18 октября в иорданской столице. По его мнению, "любой саммит без остановки войны бесполезен ".
Некоторое время назад Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане. Согласно газете Ash-Sarq al-Awsat, переговоры не привели к конкретным результатам.
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