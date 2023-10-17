Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что другие страны не проявляют уважения к США. Это мнение он выразил после того, как лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с ныне действующим лидером США Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Ранее представитель ФАТХ, палестинского политического движения, руководителем которого является Аббас, объявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая должна была состояться 18 октября в иорданской столице. По его мнению, "любой саммит без остановки войны бесполезен ".

Некоторое время назад Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане. Согласно газете Ash-Sarq al-Awsat, переговоры не привели к конкретным результатам.