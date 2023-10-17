Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 97,3458
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 102,7527
Трамп заявил, что США не уважают, так как Аббас отказался от встречи с Байденом
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 0:46

Трамп заявил, что США не уважают, так как Аббас отказался от встречи с Байденом

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что другие страны не проявляют уважения к США. Это мнение он выразил после того, как лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с ныне действующим лидером США Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Ранее представитель ФАТХ, палестинского политического движения, руководителем которого является Аббас, объявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая должна была состояться 18 октября в иорданской столице. По его мнению, "любой саммит без остановки войны бесполезен ".

Некоторое время назад Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане. Согласно газете Ash-Sarq al-Awsat, переговоры не привели к конкретным результатам.

Мир

Аргентина подала запрос на присоединение к банку БРИКС

Аргентина подала запрос на присоединение к банку БРИКС

Правительство Аргентины подало официальный запрос о вступлении в Новый банк развития (НБР) БРИКС.

Читать полностью
Зеленский поручил правительству подготовить энергетику Украины к зиме

Зеленский поручил правительству подготовить энергетику Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести неотложные работы по подготовке энергетической инфраструктуры.

Читать полностью

Общество

В России ужесточили правила проведения капремонта

В России ужесточили правила проведения капремонта

В России приняли постановление, согласно которому только квалифицированные подрядчики будут привлекаться к выполнению капитального ремонта многоквартирных домов.

Читать полностью
В Минтруда сообщили о количестве россиян из теневых секторов экономики

В Минтруда сообщили о количестве россиян из теневых секторов экономики

Согласно информации от Минтруда РФ, в настоящее время в скрытых секторах российской экономики работает 663 тысячи граждан России.

Читать полностью

Новости