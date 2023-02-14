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  • Опубликована сегодня в 22:05

Американский разведчик: США открыли путь к развитию России

Ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что США открыли, сами того не желая, путь к развитию России. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что после распада СССР Вашингтон активно сотрудничал с Россией, рассчитывая получить дешевые энергоресурсы и взять под контроль постсоветское пространство.

Однако в 2007 году президент России Владимир Путин эти планы нарушил. В своей знаменитой Мюнхенской речи он объявил о необходимости перехода к однополярному миру.

Это привело к охлаждению отношений между Москвой и Вашингтоном, в том числе проявляющееся в провокациях со стороны США.

"Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — отметил Риттер.

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