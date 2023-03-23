Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон решил подвести человечество к ядерному "Армагеддону". Об этом сообщает РИА Новости.

Реакция дипломата последовала на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, заявившего, что поставки киевскому режиму боеприпасов с объединенным ураном — это "обычная вещь".

Антонов отметил, что ему тяжело отвечать на "подобного рода бред", а американские политики в очередной раз "пробили дно" своими безответственными высказываниями.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о поставках Украине снарядов с объединенным ураном.