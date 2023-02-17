Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.

"Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов", — подчеркнула Захарова.

Напомним, несколько вагонов поезда сошли с рельсов в пригороде Детройта. Как минимум в одном из них содержались химические вещества.