Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 74,7588
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 79,6104
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:30

МИД РФ: США замалчивают техногенную катастрофу в Огайо

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.

"Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов", — подчеркнула Захарова.

Напомним, несколько вагонов поезда сошли с рельсов в пригороде Детройта. Как минимум в одном из них содержались химические вещества.

Мир

Постпред РФ при ООН: посредничество ООН на Украине вызывает вопросы

Москва не доверят ООН

Читать полностью

Данилов: противостояние Украины и России закончится через несколько месяцев развалом последней

Что скажет Данилов через несколько месяцев?

Читать полностью

Общество

Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника

Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины

Читать полностью
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК

Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ

Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.

Читать полностью

Новости