Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.
"Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов", — подчеркнула Захарова.
Напомним, несколько вагонов поезда сошли с рельсов в пригороде Детройта. Как минимум в одном из них содержались химические вещества.
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