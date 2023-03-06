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  • Опубликована сегодня в 8:08

Эрхан: США и Великобритания хотят продлить конфликт на Украине

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что США и Великобритания заинтересованы в продлении конфликта на Украине.

Именно поэтому Лондон и Вашингтон выступают против встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", — отметил Эрхан.

Политик отметил, что только президент Турции Реджеп Эрдоган способен организовать подобную встречу.

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