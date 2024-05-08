Косметолог Татьяна Аюпова поделилась советами, как справиться с отеками после майских праздников. Она рекомендует посетить баню, используя веники снизу вверх для улучшения лимфатического движения.

Длительные прогулки и пробежки, по её словам, также помогают выводить лишнюю жидкость. Эксперт советует самомассаж шеи для притока крови и улучшения лимфооттока. В питании рекомендуется добавить костный бульон или супы, ограничив потребление сладкого и соленого. Наладьте сон и уменьшите стресс, так как недосып и перенапряжение усиливают тягу к вредным продуктам и провоцируют отеки, сообщает Вечерняя Москва.

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