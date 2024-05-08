Исследователи из университетов Суррея и Пенсильвании обнаружили, что быстрый рост детей в период полового созревания связан с повышенным риском фибрилляции предсердий в будущем. Исследование ученых, опубликованное в журнале Genome Biology, охватило около 56 тысяч человек, анализируя их рост с детства до взрослого возраста. Было выявлено 26 генов, связанных с аспектами роста в период полового созревания.
Результаты показали, что быстрый рост в начале полового созревания повышает вероятность развития фибрилляции предсердий, характеризующейся нарушением сердечного ритма и ассоциированной с риском инсульта. Кроме того, обнаружено, что быстрый рост в подростковом возрасте также связан с повышенной минеральной плотностью костной ткани и склонностью к инсулинорезистентности, диабету второго типа и раку легких, сообщает Газета.Ру.
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