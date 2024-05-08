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Ученые: быстрый рост в подростковом периоде может быть опасен для сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:15

Ученые: быстрый рост в подростковом периоде может быть опасен для сердца

Исследователи из университетов Суррея и Пенсильвании обнаружили, что быстрый рост детей в период полового созревания связан с повышенным риском фибрилляции предсердий в будущем. Исследование ученых, опубликованное в журнале Genome Biology, охватило около 56 тысяч человек, анализируя их рост с детства до взрослого возраста. Было выявлено 26 генов, связанных с аспектами роста в период полового созревания.

Результаты показали, что быстрый рост в начале полового созревания повышает вероятность развития фибрилляции предсердий, характеризующейся нарушением сердечного ритма и ассоциированной с риском инсульта. Кроме того, обнаружено, что быстрый рост в подростковом возрасте также связан с повышенной минеральной плотностью костной ткани и склонностью к инсулинорезистентности, диабету второго типа и раку легких, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Joxemai (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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