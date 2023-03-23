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  • Опубликована сегодня в 10:26

Bloomberg: китайский мирный план по Украине может загнать США в угол

Соединенные Штаты опасаются быть загнанными в угол китайским мирным планом по Украине, так как это может привести к потере влияния Вашингтона на союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают журналисты издания, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным поставила Белый дом в неудобное положение. Вашингтон оказался в стороне от обсуждений мирного урегулирования.

Как отметил сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин, если США отвергнут соглашение, то Китай сможет выставить Вашингтон противником окончания конфликта на Украине.

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