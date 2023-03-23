Соединенные Штаты опасаются быть загнанными в угол китайским мирным планом по Украине, так как это может привести к потере влияния Вашингтона на союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают журналисты издания, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным поставила Белый дом в неудобное положение. Вашингтон оказался в стороне от обсуждений мирного урегулирования.

Как отметил сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин, если США отвергнут соглашение, то Китай сможет выставить Вашингтон противником окончания конфликта на Украине.