Соединенные Штаты опасаются быть загнанными в угол китайским мирным планом по Украине, так как это может привести к потере влияния Вашингтона на союзников. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечают журналисты издания, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным поставила Белый дом в неудобное положение. Вашингтон оказался в стороне от обсуждений мирного урегулирования.
Как отметил сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин, если США отвергнут соглашение, то Китай сможет выставить Вашингтон противником окончания конфликта на Украине.
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