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  • Опубликована сегодня в 11:24

Newsweek: объятия Си Цзиньпина и Путина – это повод для беспокойства

Американский политолог Томас Грэм назвал встречу президент России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поводом для беспокойства. Об этом сообщает Newsweek.

"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отмети Грэм.

Напомним, китайский лидер прибыл в Москву в понедельник, 20 марта с официальным визитом, который продлится до 22 марта.

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