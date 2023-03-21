Американский политолог Томас Грэм назвал встречу президент России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поводом для беспокойства. Об этом сообщает Newsweek.

"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отмети Грэм.

Напомним, китайский лидер прибыл в Москву в понедельник, 20 марта с официальным визитом, который продлится до 22 марта.