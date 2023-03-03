Украинские военнослужащие провели штабные учения на американской военной базе в Германии. Об этом сообщает The New York Times.

В маневрах также приняли участие высокопоставленные американские генералы.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, целью учений было определение наиболее выгодных действий и оценка рисков.