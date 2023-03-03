Украинские военнослужащие провели штабные учения на американской военной базе в Германии. Об этом сообщает The New York Times.
В маневрах также приняли участие высокопоставленные американские генералы.
По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, целью учений было определение наиболее выгодных действий и оценка рисков.
Сербское оборонное предприятие не поставляло ракеты Украине
Кто-то хотел нанести ущерб компании
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.