Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выразил мнение, что информационная кампания вокруг сбитых над США и Канадой воздушных объектов носит цель отвлечения внимания от расследования подрыва "Северного потока". Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,…которая гарантирует, что репортёрам, которые отвечают за вопросы нацбезопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (вроде "Северного потока")", — отметил Сноуден.

Напомним, ранее представитель Министерства обороны Канады Пол Превост заявил, что принадлежность трех из четырех сбитых объектов, по-прежнему не установлена.