Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выразил мнение, что информационная кампания вокруг сбитых над США и Канадой воздушных объектов носит цель отвлечения внимания от расследования подрыва "Северного потока". Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,…которая гарантирует, что репортёрам, которые отвечают за вопросы нацбезопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (вроде "Северного потока")", — отметил Сноуден.
Напомним, ранее представитель Министерства обороны Канады Пол Превост заявил, что принадлежность трех из четырех сбитых объектов, по-прежнему не установлена.
Российские спасатели при разборе завалов в Турции нашли кастрюлю с долларами
Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы турецкой полиции.
В Турции призвали перенести всеобщие выборы, намеченные на май 2024 года
Однако полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков