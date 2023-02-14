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  • Опубликована сегодня в 7:14

Сноуден: информационная кампания вокруг сбитых в небе над США объектов, призвана отвлечь от расследования диверсии на «Северном потоке»

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выразил мнение, что информационная кампания вокруг сбитых над США и Канадой воздушных объектов носит цель отвлечения внимания от расследования подрыва "Северного потока". Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,…которая гарантирует, что репортёрам, которые отвечают за вопросы нацбезопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (вроде "Северного потока")", — отметил Сноуден.

Напомним, ранее представитель Министерства обороны Канады Пол Превост заявил, что принадлежность трех из четырех сбитых объектов, по-прежнему не установлена.

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