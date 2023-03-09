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  • Опубликована сегодня в 20:47

Пентагон: Россия беспрецедентно сотрудничает с Ираном

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном для помощи в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", — отметил глава американского оборонного ведомства.

Речь идет о возможном соглашении, позволяющем Москве предоставить Тегерану обогащенный уран.

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