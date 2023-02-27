Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военнослужащие ФРГ, Польши и США проведут совместные учения на территории Польши.

Целью маневров станет попытка показать президенту России Владимиру Путину, что альянс не так слаб, как кажется.

Учения запланированы на ближайшее время, хотя дата не уточняется. Это станет актом поддержки стран Балтии и Восточной Европы.