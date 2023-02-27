Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военнослужащие ФРГ, Польши и США проведут совместные учения на территории Польши.
Целью маневров станет попытка показать президенту России Владимиру Путину, что альянс не так слаб, как кажется.
Учения запланированы на ближайшее время, хотя дата не уточняется. Это станет актом поддержки стран Балтии и Восточной Европы.
Первая леди США Джилл Байден надеется, что муж пойдет на второй президентский срок в 2024 году
При этом сам Джо Байден пока воздерживается от официального объявления.
ВСУ несут большие потери в районе Красного Лимана
Об этом сообщил военно-полевой медик из Латвии Сармите Цируле.
Дипломы бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании
Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.