Американский миллиардер, основатель Citadel Кен Гриффин заявил, что американский капитализм "рушится на наших глазах". Об этом сообщает The Financial Times.

"Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками", — отметил финансист.

По мнению Гриффина, власти США не должны были предпринимать столь решительные действия.