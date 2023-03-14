Американский миллиардер, основатель Citadel Кен Гриффин заявил, что американский капитализм "рушится на наших глазах". Об этом сообщает The Financial Times.
"Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками", — отметил финансист.
По мнению Гриффина, власти США не должны были предпринимать столь решительные действия.
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