Депутат Европарламента Мика Уоллес подверг резкой критике США за теракт, устроенный на "Северных потоках". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
По мнению законодателя, действия Вашингтона является террористическом актом против инфраструктуры Евросоюза.
"Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", — отметил Уоллес.
Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал исследование, в котором доказал, что Вашингтон организовал подрыв "Северного потока" и "Северного потока — 2".
Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
В переговорах должны поучаствовать США, ЕС и НАТО
США не будут поддерживать Украину в стремлении захватить Крым
Это бессмысленная авантюра
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.