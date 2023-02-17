Депутат Европарламента Мика Уоллес подверг резкой критике США за теракт, устроенный на "Северных потоках". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По мнению законодателя, действия Вашингтона является террористическом актом против инфраструктуры Евросоюза.

"Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", — отметил Уоллес.

Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал исследование, в котором доказал, что Вашингтон организовал подрыв "Северного потока" и "Северного потока — 2".