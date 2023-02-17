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  • Опубликована сегодня в 12:18

Херш: подрыв «Северных потоков» грозит последствиями для США, НАТО и ЕС

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв "Северных потоков" грозит США, НАТО и Евросоюзу колоссальными политическими последствиями. Об этом он сообщил в интервью Democracy Now.

"Думаю, что политические последствия для нас огромны", — отметил лауреат Пулитцеровской премии.

Эксперт отметил, что после теракта цены на газ в Евросоюзе выросли в 3-4 раза. Диверсия привела к усилению зависимости Брюсселя от Вашингтона.

Напомним, ранее 8 февраля Херш опубликовал расследование в котором доказал, что теракт на "Северных потоках" устроили США.

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