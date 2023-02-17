Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв "Северных потоков" грозит США, НАТО и Евросоюзу колоссальными политическими последствиями. Об этом он сообщил в интервью Democracy Now.

"Думаю, что политические последствия для нас огромны", — отметил лауреат Пулитцеровской премии.

Эксперт отметил, что после теракта цены на газ в Евросоюзе выросли в 3-4 раза. Диверсия привела к усилению зависимости Брюсселя от Вашингтона.

Напомним, ранее 8 февраля Херш опубликовал расследование в котором доказал, что теракт на "Северных потоках" устроили США.