Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв "Северных потоков" грозит США, НАТО и Евросоюзу колоссальными политическими последствиями. Об этом он сообщил в интервью Democracy Now.
"Думаю, что политические последствия для нас огромны", — отметил лауреат Пулитцеровской премии.
Эксперт отметил, что после теракта цены на газ в Евросоюзе выросли в 3-4 раза. Диверсия привела к усилению зависимости Брюсселя от Вашингтона.
Напомним, ранее 8 февраля Херш опубликовал расследование в котором доказал, что теракт на "Северных потоках" устроили США.
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