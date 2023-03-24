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  • Опубликована сегодня в 16:06

Связанная с американским правительством компания NewsGuard потребовала признать издание Pravda.Ru иностранным агентом в США

Американская компания NewsGuard провела исследование рынка рекламы в российской интернет-индустрии.

Фирме, позиционирующей себя в качестве борца с дезинформацией, не понравилось, что компания Google размещает свои рекламные блоки на таких сайтах как Pravda.Ru.

Стоит отметить, что в состав консультативного совета NewsGuard входят бывшие высокопоставленные американские чиновники, в частности экс-директора АНБ и ЦРУ.

NewsGuard в своем отчете отметило, что англоязычная версия портала Pravda.Ru является источником недостоверной информации. Недовольство было вызвано публикациям, освящающими события специальной военной операции.

Возмущение выразилось в требовании признать издание иностранным агентом в США, а также в отправлении в редакцию Pravda.Ru запросов странного содержания.

В частности, в них была придирка к стилистике одной из статей, написанных доктором наук.

Напомним, в 2019 году американский новостной портал MintPress опубликовал расследование, в котором доказал, что компания NewsGuard связана с правительством США финансовыми и организационными рычагами.

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