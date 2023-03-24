Американская компания NewsGuard провела исследование рынка рекламы в российской интернет-индустрии.
Фирме, позиционирующей себя в качестве борца с дезинформацией, не понравилось, что компания Google размещает свои рекламные блоки на таких сайтах как Pravda.Ru.
Стоит отметить, что в состав консультативного совета NewsGuard входят бывшие высокопоставленные американские чиновники, в частности экс-директора АНБ и ЦРУ.
NewsGuard в своем отчете отметило, что англоязычная версия портала Pravda.Ru является источником недостоверной информации. Недовольство было вызвано публикациям, освящающими события специальной военной операции.
Возмущение выразилось в требовании признать издание иностранным агентом в США, а также в отправлении в редакцию Pravda.Ru запросов странного содержания.
В частности, в них была придирка к стилистике одной из статей, написанных доктором наук.
Напомним, в 2019 году американский новостной портал MintPress опубликовал расследование, в котором доказал, что компания NewsGuard связана с правительством США финансовыми и организационными рычагами.
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