Президент США Джо Байден не поставил в известность многих сотрудников Белого дома и Пентагона о своих планах посетить Киев. Об этом сообщает Bloomberg.
Самолет глава Соединенных Штатов сперва прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии, затем в польский город Жешува, оттуда он на поезде отправился в Киев.
В самолете Байдена находились охранники, медицинский персонал, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, которые обещали не раскрывать секрет.
Как отмечает издание, информацию о поездке они получили по электронной почте с темой "Инструкция по прибытию на гольф-турнир".
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