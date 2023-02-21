Президент США Джо Байден не поставил в известность многих сотрудников Белого дома и Пентагона о своих планах посетить Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолет глава Соединенных Штатов сперва прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии, затем в польский город Жешува, оттуда он на поезде отправился в Киев.

В самолете Байдена находились охранники, медицинский персонал, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, которые обещали не раскрывать секрет.

Как отмечает издание, информацию о поездке они получили по электронной почте с темой "Инструкция по прибытию на гольф-турнир".