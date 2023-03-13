Президент США Джо Байден попытается убедить граждан в безопасности банковской системы страны. Об этом сообщает CNN.

Глава Белого дома, по данным издания, заявит, что банковская система, а также банковские депозиты вкладчиков, защищены.

Напомним, ранее 11 марта, в Калифорнии закрылся банк Silicon Valley Bank. После этого закрылся другой банк, уже в Нью-Йорке.