Президент США Джо Байден попытается убедить граждан в безопасности банковской системы страны. Об этом сообщает CNN.
Глава Белого дома, по данным издания, заявит, что банковская система, а также банковские депозиты вкладчиков, защищены.
Напомним, ранее 11 марта, в Калифорнии закрылся банк Silicon Valley Bank. После этого закрылся другой банк, уже в Нью-Йорке.
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