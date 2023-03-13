Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:45

CNN: Байден попробует убедить американцев в надежности банковской системы

Президент США Джо Байден попытается убедить граждан в безопасности банковской системы страны. Об этом сообщает CNN.

Глава Белого дома, по данным издания, заявит, что банковская система, а также банковские депозиты вкладчиков, защищены.

Напомним, ранее 11 марта, в Калифорнии закрылся банк Silicon Valley Bank. После этого закрылся другой банк, уже в Нью-Йорке.

Мир

WSJ: военнослужащие Украины несут тяжелые потери в Артемовске

Город в оперативном окружении

Читать полностью

В Сумской области прогремели взрывы

Подробности уточняются

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости