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  • Опубликована сегодня в 10:59

First Citizens приобрел активы разорившегося американского банка Silicon Valley Bank

Холдинг First Citizens Bank and Trust Company приобрел активы обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что холдинг приобрел все вклады и кредиты финансового учреждения. Вкладчики SVB автоматически становятся вкладчиками First Citizens Bank.

Напомним, ранее президент федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что сложности в финансовой сфере США могут привести экономику страны к рецессии.

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