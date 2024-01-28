США собираются принять меры для защиты своих войск на Ближнем Востоке

Администрация Соединенных Штатов планирует принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных в ответ на атаку, совершенную по одной из военных баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в официальном заявлении.
В заявлении главы Пентагона отмечается, что вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за постоянные нападения на американские войска. Власти США намерены предпринять ответные меры в подходящее время и место. Он также подчеркнул, что президент Джо Байден и администрация не допустят нападений на американские силы и предпримут все необходимые шаги для защиты страны, своих военных и национальных интересов.
Ранее, 28 января, президент Байден заявил о том, что Вашингтон будет требовать ответа от групп, поддерживаемых Ираном, за нападение на американские вооруженные силы в районе Иордании у границы с Сирией. В результате атаки, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, трое американских военнослужащих погибли, а 25 получили ранения.
Официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена, утверждая, что нападение произошло на базу США в районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией, а не на территории королевства.
Шиитские формирования предупредили США о возможном увеличении вооруженных операций в Сирии и Ираке. Они указали на продолжающуюся военную поддержку США израильской армии, которая, по их мнению, приводит к жертвам среди мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.
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