Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
США собираются принять меры для защиты своих войск на Ближнем Востоке
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 23:52

США собираются принять меры для защиты своих войск на Ближнем Востоке

Администрация Соединенных Штатов планирует принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных в ответ на атаку, совершенную по одной из военных баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в официальном заявлении.

В заявлении главы Пентагона отмечается, что вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за постоянные нападения на американские войска. Власти США намерены предпринять ответные меры в подходящее время и место. Он также подчеркнул, что президент Джо Байден и администрация не допустят нападений на американские силы и предпримут все необходимые шаги для защиты страны, своих военных и национальных интересов.

Ранее, 28 января, президент Байден заявил о том, что Вашингтон будет требовать ответа от групп, поддерживаемых Ираном, за нападение на американские вооруженные силы в районе Иордании у границы с Сирией. В результате атаки, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, трое американских военнослужащих погибли, а 25 получили ранения.

Официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена, утверждая, что нападение произошло на базу США в районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией, а не на территории королевства.

Шиитские формирования предупредили США о возможном увеличении вооруженных операций в Сирии и Ираке. Они указали на продолжающуюся военную поддержку США израильской армии, которая, по их мнению, приводит к жертвам среди мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.

Мир

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью
Возобновлены ракетные обстрелы из сектора Газа: сирены в городе Ашкелон

Возобновлены ракетные обстрелы из сектора Газа: сирены в городе Ашкелон

В городе Ашкелон на юге Израиля снова прозвучали сигналы воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

Читать полностью

Общество

Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью
Эксперты предлагают советы о том, как справиться с примерзшими дверями автомобиля

Эксперты предлагают советы о том, как справиться с примерзшими дверями автомобиля

Эксперты рекомендуют начать с потряски каждой двери, чтобы найти ту, которая открывается легче. В случае замерзшей личинки замка, предлагается использовать зажигалку или электрический фен для разогрева ключа.

Читать полностью

Новости