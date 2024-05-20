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СВР: Популярность Зеленского в ВСУ меньше 20%
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:32

СВР: Популярность Зеленского в ВСУ меньше 20%

СВР: Популярность Владимира Зеленского в рядах армии составляет менее 20%

Российская Служба Внешней Разведки сообщает, что популярность Зеленского среди солдат украинской армии составляепт менее 20%

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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