СВР: Популярность Владимира Зеленского в рядах армии составляет менее 20%
Российская Служба Внешней Разведки сообщает, что популярность Зеленского среди солдат украинской армии составляепт менее 20%
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Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси
Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.
Politico считает сына Хаменеи вероятным преемником отца
В результате авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, возникает вопрос о возможном преемнике руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.
Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы
Такие показатели передали рыбопромышленники.